Innovazione | sostenibilità e Made in Italy | Gretacar vince il premio “Giusta Transizione”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 ottobre 2023)in. È la ricetta di, la stazione di monitoraggio ambientale collettiva della lucana Ecosud. Progettata e sviluppata in collaborazione con iInformatica srl, centro di ricerca noto per il suo Realverso, si è aggiudicato il” di ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Tutto nato da un’idea al passo con i tempi e, soprattutto, con l’ambiente: avere una stazione di monitoraggio ambientale itinerante su qualsiasi mezzo installabile in pochi e semplici passi. In più sfruttare il tragitto quotidiano casa-lavoro-lavoro-casa a bordo della propria auto o del furgone aziendale per diventare una vera sentinella dell’ambiente. Con, progettata e ...