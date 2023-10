“Inneggiamento all’uso di marijuana” | tre musicisti cilentani banditi dal comune di Valle dell’Angelo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAnno 2023: in Italia ancora è più che aperto il dibattito su uso e consumo delle droghe leggere. Mentre nel resto del mondo l’uso die suoi derivati viene progressivamente depenalizzato, in Italia questo viene considerato ancora reato. In alcuni casi, a quanto pare, anche quando si parla dilight, è cioè quellacontenente una quantità blanda di THC, la sostanza che provoca “lo sballo”, spesso utilizzata anche in varie terapie farmacologiche. E così accade che, a seguito di un concerto, a una band cilentana, la Only Smoke Crew, viene dato il divieto di rientro neldi(SA) per un anno, per “di”. I tre (Aldo Matrone, Gerardo ...