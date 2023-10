Inghilterra-Italia | Tomori non convocato da Southgate per scelta tecnica

(Di martedì 17 ottobre 2023) Fikayonon sarà in campo questa sera nella sfida travalida per le qualificazioni a Euro 2024. Il difensore del Milan e della Nazionale inglese è stato escluso dalla lista dei 23 convocati perdi. Tutti e 25 i giocatori erano infatti a disposizione dal punto di vista fisico per l’impegno di questa sera, ma il commissario tecnico può portarne solo 23 tra campo e panchina.aveva giocato da titolare nell’amichvole vinta contro l’Australia. Insieme a lui escluso anche Nketiah. SportFace.

Il difensore azzurro in conferenza stampa sul ritorno in uno stadio particolarmente caro per la Nazionale italiana: a Wembley, infatti, gli uomini allora allenati da Mancini vinsero Euro 2020 contro l ...Nella giornata di oggi, martedì 17 ottobre, ci aspetta una sfida ostica quanto affascinante: il remake della finale di Euro 2020 Inghilterra vs Italia e sappiamo per certo dire che sarà una partita ...