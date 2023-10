Inghilterra-Italia | problema tecnico per la Rai Cos’è successo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023)durante la telecronaca della Rai: eccodurante il primo tempo Non esattamente un primo tempo facile per Rimedio e Di Gennaro, protagonisti della telecronaca di. A metà primo tempo, infatti, c’è stato un: i due hanno infatti evidenziato come dalle loro cuffie non riuscissero più a sentire nulla. Dopo qualche minuto la piccola emergenza è però rientrata.