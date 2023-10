Inghilterra-Italia LIVE 1-1 | iniziato il secondo tempo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’è ospite dell’nell’ottava giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’di Luciano Spalletti è ospite a Wembley dell’per l’ottava giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.1-1: sintesi e moviola Minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per le vittime dell’attentato a Bruxelles 1? Inizia il match di Wembley 3? Primi minuti con gli inglesi subito in proiezione offensiva 8? Ammonito Philips per un intervento in netto ritardo su Frattesi 9? Leggerezza di Frattesi che regala palla a Foden, Udogie spende il giallo per fermare l’avversario 12? Ci prova Rashford su punizione, la palla ...