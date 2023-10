Inghilterra-Italia | le probabili formazioni | Spalletti lancia Scamacca

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lescelte di Southgate eper la sfida di questa sera tra. I dettagli Questa la probabile formazione dell’per il match valido per le qualificazioni agli Europei di stasera contro l’. Tanti cambi per, con un trio offensivo inedito composto da Berardi,e El Shaarawy.(4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford. CT: Southgate.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi,, El Shaarawy. CT:

... presidente della FIGC, sul caso scommesse che ha travolto il calcio italiano Gabriele Gravina ha parlato del caso scommesse in Serie A a margine dell'evento, derby d'Europa. ...

Inghilterra-Italia, vertice sulla sicurezza dopo l'attentato in Belgio: cosa succede Corriere dello Sport

Le azzurre vi affronteranno nel 2024 Inghilterra e Scozia ROMA (ITALPRESS) - La FIR comunica che anche per l'edizione 2024 del Sei Nazioni ...Pierluigi Pardo, noto telecronista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda su RadioNews24, dove si è espresso in vista del delicato match tra Italia e Inghilterra ...