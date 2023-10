Inghilterra-Italia | i convocati di Southgate | escluso Tomori | News

Fikayo Tomori non sarà in campo questa sera nella sfida travalida per le qualificazioni a Euro 2024. Il difensore del Milan e della Nazionale inglese è stato escluso dalla lista dei 23 convocati per scelta tecnica di Southgate . Tutti e ...

Sicurezza rafforzata attorno allo stadio di Wembley, in vista d'Inghilterra-Italia di stasera, alla luce dell'attacco di matrice jihadista a Bruxelles ...Secondo l'accusa Vittorio Murro aveva partecipato all'assassino del 25enne Jordan Briscoe, accoltellato a Tottenham lo scorso marzo ...