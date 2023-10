Inghilterra-Italia | Gravina | “Sarà una partita difficile Due anni fa a Wembley una serata memorabile”

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Staserauna, lo dice la storia. Sappiamo che abbiamo fatto una scelta, stiamo cercando di diffondere il seme di un rinascimento sportivo perchè aldilà della vittoria quello che conta è la strada che si percorre per arrivarci”. Gabriele, presidente della Figc, è intervenuto presso l’Ambasciatana a Londra a poche ore dalla sfida travalida per le qualificazioni agli Europei del 2024. “Al’11 luglio di duefa fu una. Una vittoria che ha lasciato il segno in tutte le sue modalità, che conserviamo perchè ha dei connotati fondamentali – aggiunge– quella squadra ‘normale’ è diventata ...

Le probabili formazioni di, in campo alle 20.45 a Wembley per il gruppo C delle qualificazioni a Euro ...

Allerta anche a Londra: Inghilterra-Italia blindata La Gazzetta dello Sport

Non c'è solo Inghilterra-Italia nella mente di Luciano Spalletti, con la qualificazione ad Euro 2024 ancora in ballo: le combinazioni per gli Azzurri ...Ieri pomeriggio gli Azzurri hanno raggiunto Londra e Wembley, lo stadio dove ventisette mesi fa si sono laureati Campioni d’Europa.