Inghilterra-Italia | fischi e urla a Wembley durante minuto di silenzio per Israele e attentato Bruxelles

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023)a tutto a pochi minuti dal via di. Prima l’inno di Mameli viene deturpato dai tifosi di casa, poi anche lee iildiimposto dall’Uefa per le vittime dinella guerra con Hamas e i due tifosi svedesi morti ieri ain occasione dell’per mano di un tunisino prima della partita Belgio-Svezia. Per fortuna, gran parte del pubblico ha coperto con applausi il comportamento fuori luogo degli inglesi. SportFace.