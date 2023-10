Inghilterra-Italia | clamoroso errore di Turpin | manca il doppio giallo a Phillips

(Di martedì 17 ottobre 2023)l’dell’arbitroche non estrae il secondo: cos’è successo Minuti di grandi proteste da parte degli azzurri nel secondo tempo di, quandonon ha estratto il secondo. Il centrocampista si è infatti reso protagonista di un pestone ai danni di Barella, clamorosamente non sanzionato dall’arbitro. Al 69? il giocatore inglese è poi stato sostituito da Henderson.

È solo uno dei dischi, delle esibizioni, delle commissioni legate all'e all'Europa. Per i ...ha vinto il Jazz Journalist's Award per l'album del 2008 Appearing Nightly era in tour in...

Inghilterra-Italia, le immagini del match - Sportmediaset Sport Mediaset

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C Sabato 17 ottobre 2023, ore 20.45 Wembley, Londra INGHILTERRA 1-1 ITALIA (15' Scamacca, 32' Kane, 57' Rashford) ...Che errore dell'arbitro. 63' - TRIPLO CAMBIO PER L'ITALIA: entra Bastoni per Acerbi, Di Marco per Udogie e Kean per Scamacca. 63' - CAMBIO INGHILTERRA: entra Guehi al posto di Stones. 61' - CI PROVA ...