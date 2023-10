Inghilterra-Italia | Bastoni e Dimarco dentro 5 giocatori dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questa sera Luciano Spalletti continua a fare affidamento ai. L’sta perdendo per 2-1 a Wembley, i cambi del ct vedono protagonisti i nerazzurri. CAMBI – Alessandroper Francesco Acerbi, Federicoper Destiny Udogie. Solo Matteo Darmian tra iconvocati con l‘sta rimanendo in panchina. Ben 5su 6 disponibili nerazzurri sono stati utilizzati da Luciano Spalletti per la sfida di Wembley contro l’. Nicolò Barella e Davide Frattesi sono in campo dal primo minuto, il difensore ex Lazio è uscito invece per il compagno classe 1999. Simone Inzaghi non sarà di certo contento in vista della partita di sabato ...