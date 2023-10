Inghilterra-Italia 3-1 - Spalletti k.o. e corsa azzurri per Euro 2024 si complica

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Inglesi vittoriosi in rimonta e qualificati, la Nazionale si gioca tutto con l'Ucraina L’rimonta e batte l’per 3-1 nel match valido per il Gruppo C di qualificazione ae si qualifica per la fase finale del torneo. Gli inglesi con questo successo salgono a 16 punti e staccano il pass. L’rimane a quota 10 e viene scavalcata dall’Ucraina, che vince a Malta e – con una partita in più rispetto agli– sale a 13 punti. L’per per arrivare alla qualificazione diretta dovrà battere la Macedonia del Nord per poi giocarsi tutto contro l’Ucraina a Leverkusen nell’ultima gara del girone.per la sfida di Wembley sceglie il tridente composto da Berardi, Scamacca ed El Shaarawy, con Frattesi in mediana ...