Inghilterra-Italia 3-1 | Kane e Rashford rimontano il gol di Scamacca Ora con l' Ucraina è decisiva

Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale, ha parlato dopo la sconfitta dell'a Wembley: le sue dichiarazioni Nicolò Barella ha parlato a Rai Sport dopo. LE PAROLE - "Nel primo tempo abbiamo giocato, ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Quando sbagli a questi livelli poi è normale succeda questo. Ora dobbiamo vincere se ...

L'Italia si qualifica agli Europei se… le combinazioni e cosa serve contro l'Inghilterra Sport Fanpage

Quando sbagli a questi livelli, succede questo". Così Nicolò Barella ai microfoni della Rai dopo il match contro l`Inghilterra perso per 3-1 e valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. Ci ...L'attaccante dell'Atalanta porta in vantaggio gli azzurri a Wembley, gli inglesi ribaltano il risultato con la doppietta di Kane e la rete di Rashford ...