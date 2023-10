Infortunio Osimhen | ecco come ha reagito Garcia | ha già un piano

Leggi su napolipiu

(Di martedì 17 ottobre 2023) La reazione di Rudiall’di: il tecnico del Napoli ha già in mente soluzioni tattiche alternative per sopperire all’assenza del bomber nigeriano. Notizie calcio Napoli -L’allenatore del Napoli,, è stato informato in tempo reale dell’entità dell’subito da Victore,riportato dal Mattino, ha già iniziato a lavorare su unalternativo. Nonostante la gravità della situazione, il tecnico francese non è nuovo a dover affrontare sfide senza il suo attaccante di punta., la reazione all’diSecondo quanto riportato dal Mattino,è stato informato immediatamente dell’di ...