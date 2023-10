Infortunio Juan Jesus | la diagnosi fa tremare il Napoli | quanto starà fuori

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Piove sul bagnato in casa. Non solo Osimhen,anche per: svelati i tempi di recupero. La situazione in casanon è certamente delle migliori. Gli azzurri, in appena otto partite di Serie A, hanno già accumulato un distacco notevole dalla vetta della classifica. Le possibilità di difendere il titolo conquistato con ampio margine lo scorso anno sono sempre più misere. L’obiettivo che però non deve essere assolutamente fallito è quello della qualificazione alla prossima Champions League. Ilha bisogno di arrivare nei primi quattro posti per una questione di bilancio e per permettere a Mauro Meluso di rinforzare la squadra sul mercato. Al momento, però, ildi Rudi Garcìa non sta riuscendo a centrare l’obiettivo Champions ...