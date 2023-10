Infortuni in Nazionale | De Nicola | “Ho avvertito De Laurentiis | un altro giocatore è sempre a rischio”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nel corso di questo avvio di stagione, sono stati tanti glimuscolari a cui i giocatori del Napoli sono andati incontro. Glimuscolari in casa Napoli sono stati svariati in questo primo scorcio di stagione, a partire dal doppio ritiro in Abruzzo e Trentino. Rudi Garcia, nel corso della preparazione estiva, aveva rimbalzato le critiche sottolineando la necessità di una preparazione diversa da quella attuata la scorsa stagione: “Quest’anno ci sarà un campionato diverso, senza pausa mondiale, dovremo durare tutta la stagione non 3 mesi”. Queste le parole utilizzate dall’ex Al – Nassr per rispondere a tali dubbi, nonostante ciò, anche a stagione iniziata, qualche problema muscolare di troppo è stato registrato, da Rrahmani e Juan Jesus, sino ad arrivare ad Anguissa. Desuglidi Osimhen ...