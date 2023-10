Quelli più indicati gli65 e per chi è a rischio complicazioni sono i cosiddetti "vaccini ...che hanno più difficoltà ad avere una risposta efficace e efficiente nei confronti dell'di ...

Influenza anziani e over 65: garantire accesso equo ai vaccini potenziati ilmessaggero.it

Influenza e over 65: garantire accesso equo ai vaccini potenziati - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 16 ott. (askanews) - L'influenza è tra le prime 10 principali cause di morte in Italia: ogni anno circa 8 mila decessi sono ...L'influenza è tra le prime 10 principali cause di morte in ... i vaccini antinfluenzali non sono tutti uguali. Quelli più indicati gli over 65 e per chi è a rischio complicazioni sono i cosiddetti ...