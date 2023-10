Indossa il suo abito da sposa per andare al matrimonio della sorella | “Tu la odi” Il video è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Riciclare l’del? Gli utenti di TikTok bocciano la scelta soprattutto visto il contesto del “riciclo”. Ha alimentato il dibattito social ilpubblicato da Anastasia Domanico: la ragazza mostra ai followers il vestito che ha (ri)to alle nozze di Francesca Braun, suagemella. Il dress code prevedeva un look total white o total black, decisione che ha fatto storcere il naso a migliaia di persone, che vedono nel bianco un colore da evitare durante le cerimonie nuziali. Anastasia non sapeva bene cosare per l’evento ed è stata proprio Francesca che le ha consigliato di riutilizzare l’delle sue precedenti nozze, festeggiate nell’agosto 2022. La tiktoker ha quindi deciso di raccontare la storia sui social, mostrando anche il ...