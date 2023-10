Incontri con Xi e Putin | così Orban sfida il blocco Nato-Ue

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il premier ungherese si è recato a Pechino per il terzo forum della Belt and Road Initiative. Ha incontrato il presidente russo, a cui ha ribadito che "l'Ungheria non vuole lo scontro con la Russia". Bilaterale anche con Xi Jinping, che vede Budapest come "un partner fondamentale"