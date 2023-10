Incidente ad Asolo | bus si mette in moto all' improvviso e travolge il plateatico di un bar L' autista non si spiega il perché

... la scuola frequentata da giovani americani, che dopo cena avrebbero dovuto montare proprio sul bus della De Zen coinvolto nell'che dali avrebbe trasportati a Paderno del Grappa. ...

Asolo. Pulmino travolge il plateatico del Caffè Commercio ilgazzettino.it

Bus parcheggiato si mette in movimento e piomba sul plateatico di un bar TrevisoToday

È accaduto alle 21 in pieno centro, il locale per fortuna era già chiuso. Tantissimi i danni. Il sindaco: «Tragedia sfiorata» ...ASOLO - Pulmino fuori controllo travolge e distrugge pedana e plateatico del Caffè Commercio di Asolo. Fortuna che ai tavolini esterni del locale non c’era seduto nessuno, altrimenti ...