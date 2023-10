Incendio Doloso a un' Impresa Familiare | 30enne Arrestato dopo una Lite Domestica

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'Aquila - Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, con la distruzione dell'azienda di famiglia in seguito a una. Un giovane di 30 anni, residente nella zona, è statocon l'accusa di aver appiccato il fuoco all'azienda di famiglia, causando ingenti danni che includono il capannone agricolo, trattori, balle di fieno e vari macchinari. Attualmente, il giovane si trova detenuto nel carcere di Avezzano. L'incidente ha avuto inizio la sera di domenica, quando ilè stato coinvolto in una violenta discussione con i membri della sua famiglia. Sembrerebbe che il giovane abbia deciso di vendicarsi, culminando nella terribile azione incendiaria. Poco, una chiamata al numero di emergenza 112 segnalava la presenza di fumo ...

