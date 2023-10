Incendio all’azienda agricola Fioravanti di Ladispoli Parte la raccolta fondi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 ottobre 2023)– “Purtroppo giovedì 12 ottobre il frutto del nostro tenace lavoro è stato colpito e distrutto a causa di un”. A darne notizia sono i titolari dell’aziendaa conduzione familiare, di, in provincia di Roma. Motivo per cui hanno lanciato unasu GoFundMe dopo le fiamme che hanno gravemente danneggiato l’attività. “Fortunatamente – scrive l’organizzatore Fabiano– noi e tutti i nostri animali stiamo bene, ma rimane la paura, la perdita finanziaria e gli ingenti danni. Circa 2mila balle di fieno sono andate in fumo mettendo in ginocchio l’intera azienda; alle porte del periodo invernale – spiega – ci troviamo sprovvisti della materia prima per nutrire il nostro bestiame e dei ...