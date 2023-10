(Di martedì 17 ottobre 2023) In tutta la zona attorno alle forze di polizia hanno elevato il livello die rafforzato lediin considerazione delle possibili minacce in un'area considerata "...

In tutta la zona attorno alle forze di polizia hanno elevato il livello die rafforzato le misure di sicurezza in considerazione delle possibili minacce in un'area considerata "sensibile".

In Vaticano vigilanza rafforzata, più misure di sicurezza - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

In Vaticano vigilanza rafforzata, più misure di sicurezza - Ultima ora ... Agenzia ANSA

In tutta la zona attorno al Vaticano le forze di polizia hanno elevato il livello di vigilanza e rafforzato le misure di sicurezza in considerazione delle possibili minacce in un'area considerata "sen ...Una bomba da mortaio inesplosa, risalente verosimilmente all'ultimo conflitto mondiale, è stata rinvenuta a Calitri, in provincia di Avellino, all'interno di un terreno privato, distante dal centro ab ...