In The Crown 6 non assisteremo alla morte di Diana | eppure vedremo il suo fantasma

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ok, c'è voluto un po' di tempo, ma finalmente Netflix ha fornito una data di uscita per The6, la prossima e ultima stagione della serie sui Windsor, chedivisa in due parti come Stranger Things (e le conclusioni in certe saghe cinematografiche come Harry Potter). The6 - parte prima, in quattro episodi e in linea dal 16 novembre, coprirà il periodo di circa un anno tra la fine della quinta stagione e ladi Lady D, uno degli eventi più incredibilmente tristi della storia moderna della royal family, nell'agosto del 1997. Un dettaglio di un visual Netflix su The6 A seguire, il 14 dicembre, uscirà il blocco finale della serie, che sarà di sei episodi ambientati all'indomani delladi, passando per il Giubileo d'Oro della Regina ...