In Spagna sono sicuri | Messi vincerà l’ottavo Pallone d’Oro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023) La cerimonia per l’assegnazione del2023 si terrà il 30 ottobre; Diario Sport, però, ha lanciato la notizia che a vincerlo sarà Leo: “Nella sezione maschile, il vincitore sarà Leo, per aver vinto il Mondiale in Qatar. È vero che il torneo è stato giocato nel 2022, ma il precedenteè stato assegnato poco prima della Coppa del Mondo. Saràvinto da Leoe il primo che France Football darà a un giocatore che non gioca in nessuna squadra europea.ha giocato al Psg fino alla fine della stagione scorsa e poi è passato all’Inter Miami, nella Mls. Fino ad ora, ilera sempre stato vinto da un giocatore che giocava in Europa”. Nel Mondiale ...