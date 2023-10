In Polonia ha vinto la democrazia liberale e ha perso il populismo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lo aveva previsto qualche giorno fa Adam Michnik, storico dissidente polacco, sulle colonne del giornale da lui fondato, Gazeta Wyborcza: «Kaczynski sente che perderà». Lo sentivano tutti dalla mobilitazione del primo ottobre che qualcosa di grande stava per arrivare, e lo si respirava ancora di più nell’aria elettrica di domenica sera, nelle ultime ore che hanno preceduto la chiusura dei seggi al comitato elettorale di Coalizione Civica. Negli stessi istanti in via Nowogrodzka, sede di Diritto e Giustizia, il clima era teso e cupo, i sorrisi dei vertici del partito tirati a mezza bocca. Poi alle ventuno e qualche secondo, passato il termine del «silenzio elettorale», l’annuncio delle prime proiezioni ha dato un po’ più di concretezza a quelle sensazioni. Dopo otto anni di dominio quasi incontrastato, Diritto e Giustizia è sì ancora la prima forza, ma viene superata al centro e a ...