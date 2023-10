Impossibile ritornare ad una certa “economia domestica” Ma serve buon senso

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ieri per gli italiani è stata una giornata di particolare rilievo, avendo il Governo approvato la versione definitiva del Def, Documento die Finanza, così come corretto dalla Nadef, che farà da binario per l’attività politica e economica del Paese per il 2024. Il riferimento alla ferrovia non è casuale, in quanto sono pochi, se non addirittura assenti, i margini per correzioni che dovessero prevedere un aumento di spesa anche minimo. Insieme a quel documento sono stati approvati due decreti che dovrebbero consentire miglioramenti economici per le famiglie, in particolare per quelle dei lavoratori dipendenti (alleggerimento del cuneo fiscale) e per i pensionati. Non meno importante è da considerarsi la maggiore disponibilità finanziaria destinata alla sanità pubblica. Poco con poco, come usano dire in campagna, i benefici per gli italiani, seppur minimi e non ...