Immobile e il messaggio per il sergente italo - israeliano | Voglio conoscerti

(Di martedì 17 ottobre 2023) ROMA - Mayer Soliani combatte a Gaza con la Lazio nel cuore. Nato in Italia, si è trasferito in Israele a 12 anni senza mai dimenticare Roma e i colori biancocelesti. " La Lazio per me è non dico ...

E Ciro, tramite una storia Instagram, ha scritto unper lui: " Caro Mayer spero che finisca presto tutto questo, sei un vero eroe e quando tutto sarà finito sarà un onore per me ...

Immobile, messaggio ai veri tifosi della Lazio: «Sempre con me, fianco a fianco» ilmessaggero.it

Torna Immobile: le condizioni di Ciro, l'Arabia, il futuro e l'ascesa di ... Goal Italia

L'abusivismo edilizio è una piaga che tiene in ostaggio il territorio, la legalità e lo sviluppo in Campania ormai da decenni. Il fenomeno, nonostante la crisi edilizia e quella pandemica, si mantiene ...Incendio in una villetta a due piani a Castel Volturno, in provincia di Caserta . Le fiamme sono divampate ieri sera in via Mascagni, dove sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di ...