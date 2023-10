Immagina di smettere di bere caffè all’improvviso | oggi stesso | cosa capiterà al tuo corpo

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilè senza dubbio una bevanda indispensabile ed essenziale per tantissimi di noi, masuccederebbe se smettessimo di berlo? Quando parliamo del, facciamo senz’altro riferimento a una bevanda a dir poco amata e molto gettonata nel nostro Paese e soprattutto nelle abitudini alimentari di tutti noi. Non solo al mattino, infatti, ma questa bevanda è presente nelle nostre abitudini anche dopo pranza o nel bel mezzo del pomeriggio.– ilovetrading.itInsomma, c’è addirittura chi potrebbe arrivare ala bellezza di ben tre tazze diogni giorno. Mapotrebbe succedere al nostroe organismo se, improvvisamente, interrompessimo l’apporto di caffeina e anche la sua assunzione? Per scoprire i possibili effetti collaterali, ...