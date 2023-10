Imma ci mancherai! Dove rivedere ultimo episodio e anticipazioni per la prossima stagione

(Di martedì 17 ottobre 2023) Grandi ascolti per l’attesissimo finale diTataranni 3: 4,8 milioni e il 27,6% di share. Nell’ultima puntata della terzadal titolo ‘il prezzo della libertà’, il caso ha riguardato un omicidio molto diverso dagli altri: la vittima infatti è stata proprio la donna con cui Pietro, tradiva la moglie. Tutta la serie tv è stata un successo, con un seguito di milioni di telespettatori, che non si sono persi finora nemmeno una puntata. Quella di ieri però è stata più speciale delle altre e il finale ha commosso particolarmente. La pm di Matera ha deciso finalmente di affrontare Calogiuri e il risultato ha portato ad una rivelazione che l’ha toccata nel profondo. Il Maresciallo ha scoperto che Cenzino è vivo. La puntata si è chiusa con i due abbandonati in un bacio appassionato. Se ve lo siete perso, potete recuperare ...

Leggi ancheci! Dove rivedere ultimo episodio e anticipazioni per la prossima stagione

Imma Tataranni 3, l'ultima puntata è stata la più vista di sempre Adnkronos

Alessio Lapice: Non solo Calogiuri – Intervista esclusiva The Wom

Non abbiamo mai visto la pm di Matera così sconvolta e priva di difese. Il suo rifugio Diana, l'amica di una vita ...Vanessa Scalera non nasconde la stanchezza per le riprese della serie tv: “Si girano tante scene” Manca solo una puntata per la fine di Imma ...