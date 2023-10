Il terrorista di Bruxelles sbarcato a Lampedusa | ecco quando | la peggiore delle scoperte

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilislamico marocchino che ha ucciso due tifosi svedesi a, prima della partita tra Belgio e Svezia, erairregolarmente anel 2011. A quanto si apprende, Abdesalem Lassoued, ucciso martedì mattina dalla polizia belga che lo aveva rintracciato in un bar della capitale, a poche ore dall'attentato che ha nuovamente gettato l'Europa nell'incubo della Jihad, era arrivato 12 anni fa in Italia a bordo di un barchino. Dopo una permanenza in Italia, si era trasferito in Svezia, da dove sarebbe stato espulso. Non si esclude, tra l'altro, che abbia scelto di colpire due svedesi spinto proprio dall'odio per il Paese che lo aveva cacciato e dal quale poi aveva fatto ritorno in Italia. Nel 2016 era stato identificato dalla Digos a Bologna, come elemento "radicalizzato". Aveva infatti ...