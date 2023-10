Il terrorista di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 17 ottobre 2023) Di cosa stupirsi? Di nulla. Abdesalem Lassoued, l’attentatore tunisino che ieri sera ha ucciso due persone a, ha rivendicato la sua appartenenza all’Isis e “vendicato i musulmani”, eranel 2011. Repetita iuvant: di cosa stupirsi? Di nulla. Perché la piccola isola italiana è la porta europea per l’approdo dei migranti. Perché da anni le intelligence di mezza Ue lanciano l’allarme sul rischio che i terroristi sbarchino sulle coste italiane o che i migranti si radicalizzino una volta arrivati in Europa. Perché in fondo Lassoued non è il primo che, prima di commettere una strage in Francia o in Belgio, passa dall’Italia dove viene identificato, fotografato, schedato. Ma mai fermato. Secondo quanto apprende l’Ansa, infatti, l’attentatore tunisino è a bordo di un barchino quando nel 2011 lascia la Tunisia e ...