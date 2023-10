Il terrorista di Bruxelles e la guerra in Israele | la rivelazione della procura

Precedentemente la polizia aveva informato che aveva sparato a un uomo che potrebbe essere il sospetto attentatore di. Ilera stato trasportato all'ospedale, dove era 'in rianimazione' secondo la ministra degli Interni del Belgio, Annelies Verlinden. ' Abdesalem Lassoued è stato trovato in ...

Commenta così l'eurodeputata della Lega l'episodio avvenuto ieri e che ha portato all'uccisione di due uomini svedesi: "Ci riporta nella paura e nell'orrore della notte del Bataclan" ...(Adnkronos) - "Sì, c'è un rischio terrorismo anche in Italia". A dirlo è l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, intervistato dall'Adnkronos dopo il gravissimo attacco di Hamas in Israele e all' ...