Il tè dei giardini segreti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ci sono tanti modi per scoprire il mondo. Possiamo prendere aerei, navi, treni per raggiungere una nuova destinazione. Oppure viaggiare con la mente leggendo un libro o guardando un documentario. Sentire il racconto di chi è appena rientrato da un viaggio. Regina e Anna Carrai, che gestiscono, insieme agli altri quattro fratelli, in qualità di marketing manager e di tea blender di La Via del Tè, azienda fondata a Firenze nel 1961 dal padre Alfredo, hanno viaggiato quasi due anni in giro per il mondo alla scoperta diromantici e nascosti, ricchi di fascino e conosciuti solo da poche persone. Sono partite dal giardino dell’Iris Firenze, la loro città natale, per raggiungere la casa museo di Monet in Normandia, da lì sono arrivate all’esotico Jardin Majorelle di Marrakech. Sono volate fino al Giappone per scoprire un famoso tunnel di glicini. Infine sono tornate ...