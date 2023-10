Il Superbonus spazzato via definitivamente | nel 2024 addio a cessione del credito e sconto in fattura

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilvienevia dal governo Meloni. Dalarriverà l’alladele alloin, anche per i lavori già avviati. Il che vuol dire che, per accedere allodiretto, sarà necessario finire i lavori entro il 31 dicembre. Mentre da gennaio, per le fatture ancora da pagare, resta solo l’opzione della detrazione. La conferma di una voce già filtrata negli scorsi giorni è arrivata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato la manovra. Viene quindi esclusa ogni proroga e arriva la stretta sui lavori in corso. Cancellato loinper il ...