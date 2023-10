Il silenzio dell' Islam moderato mentre la Jihad torna ad alzare la voce

Leggi su panorama

(Di martedì 17 ottobre 2023) Bruxelles, Milano, Israele. C’è un filo conduttore capace di unire questi tre luoghi lontani. Più che un filo è un grido: «Allah Akbar». Quando gli uomini di Hamas sono entrati in Israele, per uccidere, sparando a gente disarmata nelle loro case, quando hanno riportato nella striscia e a Gaza gli ostaggi, mostrati come trofei alla folla urlante il grido risuonato forte nel cielo è stato sempre quello: «Allah Akbar». Le stesse due parole urlate ieri dal terrorista che a Bruxelles ha ucciso due uomini in un auto per poi sparare in strada inseguendo la folla terrorizzata. La stessa frase che i due presunti terroristi’Isis arrestati oggi a Milano si ripetevano al telefonoorganizzavano azioni, radicalizzavano persone, sognavano il martirio. Che ci troviamo ancora una volta nel mezzo di una guerra Santa, di religione, non è invenzione di qualche ...