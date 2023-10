Il segreto del successo di Che Tempo Che Fa è che nessuno è come lui

Leggi su tvzoom

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il vecchio talk-show non esiste più. Il caso “Cheche fa” spiegato alla Rai Il Foglio, di Serena Magro, pag. 2 Un programma“Cheche fa” non c’è da nessuna parte perché nessun palinsesto televisivo dà spazio a qualcosa del genere (e chi lo aveva lo ha ceduto). Fanno tutti il talk, più o meno lo stesso talk con gli stessi ospiti, o cercano di strappare confessioni da personaggi non all’altezza delle attese o imbastiscono inchieste tanto sconvolgenti quanto campate in aria. Tutti, insomma, cercano l’eccesso, convinti che la televisione abbia bisogno di posizioni estreme, di divergenza, perfino, da ultimo, di complessità. Fazio gli estremi li schifa, con saggezza televisiva e la complessità la aborre. Mentre la scelta morale non ammette tentennamenti. Ci sono grandi temi, ai quali non si sottrae, ma sceglie il campo in ...