Il rapper Highsnob lascia la musica | “Ho perso una lunga battaglia legale per i diritti Non ho più le forze per lottare e presto vi dimenticherete di me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il, all’anagrafe Michele Matera, noto per aver partecipato ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Hu, con “Abbi cura di te”, ha deciso di ritirarsi dallaal termine di una. È lo stessoche in un lungo post su Instagram annuncia l’addio alla scenale: Mi dispiace, amici cari e non, ma ladi Mike è finita. Ormai è passato troppo tempo e troppe cause/cose hanno reso la situazione insostenibile a tal punto che ho dovuto con molta sofferenza prendere una decisione. So di nonre un bel messaggio, ma non ho più leper, e so chevi...