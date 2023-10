Il primo taxi volante certificato è cinese

Leggi su panorama

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’Autorità per l’aviazione civile(Caac) ha rilasciato ildi tipo (Tcds) per lo eVtol a due posti E-Hang EH216-S, aprendo così la possibilità di produrlo in serie e di usarlo per voli commerciali con funzioni di trasporto passeggeri. Ciò al momento sarà possibile in Cina e nelle nazioni che riconoscono in modo completo la certificazione Caac. Perplessità a parte, lo E-Hang 216-S è ileVtol (electric-Vertical take Off and Landing) al mondo che può svolgere la funzione di velivolo commerciale e di farlo senza il pilota a bordo, soltanto con i due passeggeri che trovano posto in cabina. E-Hang, azienda pioniere del volo elettrico (il suoaeroplano dimostrativo fu presentato nel 2010, seguirono zaini per paramotore e quindi droni) con sede a Guangzhou, ha completato un programma cominciato ...