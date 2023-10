Il presidente americano Biden visiterà Israele

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) IlJoeha confermato che, domani. Ascolterà i piani del governo di Benjamin Netanyahu per sradicare i militanti di Hamas e gli chiederà rassicurazioni su come «minimizzare le vittime civili» dell’operazione. Nel frattempo, gli ospedali della Striscia di Gaza sono «al collasso», secondo le Nazioni unite, e i terroristi hanno continuato a sparare razzi su Gerusalemme e Tel Aviv. Un raid israeliano ha danneggiato un edificio a Rafah, la frontiera con l’Egitto che rimane chiusa nonostante l’emergenza umanitaria nella Striscia. Il numero di ostaggi nelle mani di Hamas, ha riferito l’esercito israeliano, è di centonovantanove: un bilancio salito rispetto a quello stimato inizialmente per gli attacchi di dieci giorni fa. Nel Nord della Striscia, quello di cui ...