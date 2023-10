(Di martedì 17 ottobre 2023) IlJoeha confermato che, domani. Ascolterà i piani del governo di Benjamin Netanyahu per sradicare i militanti di Hamas e gli chiederà rassicurazioni su come «minimizzare le vittime civili» dell’operazione. Nel frattempo, gli ospedali della Striscia di Gaza sono «al collasso», secondo le Nazioni unite, e i terroristi hanno continuato a sparare razzi su Gerusalemme e Tel Aviv. Un raid israeliano ha danneggiato un edificio a Rafah, la frontiera con l’Egitto che rimane chiusa nonostante l’emergenza umanitaria nella Striscia. Il numero di ostaggi nelle mani di Hamas, ha riferito l’esercito israeliano, è di centonovantanove: un bilancio salito rispetto a quello stimato inizialmente per gli attacchi di dieci giorni fa. Nel Nord della Striscia, quello di cui ...

VEDI QUI Nel 1962 il futuroLyndon B. Johnson aveva promesso: "Dallo spazio riusciremo a controllare il clima sulla terra, a provocare alluvioni e carestie, a invertire la ...

Il presidente americano Biden visiterà Israele Linkiesta.it

Biden mercoledì in Israele RSI.ch Informazione

Non si placano gli attacchi di Israele su Gaza. Questa notte un raid ha colpito il Sud della Striscia e ha ucciso almeno 54 persone. Nelle ultime ...Il presidente americano andrà poi in Giordania per scongiurare un'escalation. In Israele circa mezzo milione di sfollati, oltre un milione a Gaza. Il cancelliere Scholz vede oggi Netanyahu. Hamas diff ...