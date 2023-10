(Di martedì 17 ottobre 2023) La scuola pubblica statale – affermano Charles Glenn e Ashley Rogers Berner - costringendo persone con valori e bisogni diversi a finanziare un unicodi scuole statali, produce inevitabilmente conflitti. Ma è proprio così? Premettendo che l’obbligoe la scuola pubblica per tutti hanno, garantita dallo Stato, di fatto ha permesso che si completasse l’Unità d’Italia e che aprisse a tutti gli italiani, nel dopo guerra, l’accesso alla formazione, oggi si può ancora dire che è così? La scuola pubblica, statale e privata, di fatti garantiscono une sinergico capace di rispondere pienamente ai bisogni del nostro Paese. Berner nel sostenere ilnon è quello di promuovere le scuole a base religiosa di per sé, ma di favorire e incoraggiare ...

... correttezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, verifica delle fonti, indipendenza e; attrarre e fidelizzare il pubblico più giovane; assicurare il valore formativo ed, ...

Il pluralismo educativo è possibile Il diritto ad apprendere e il sistema scolastico integrato per evitare differenze e divari: ne parliamo con suon Anna Monia Alfieri Orizzonte Scuola

Sostenere la scuola paritaria per un vero pluralismo educativo Prima Mantova

Dopo di lui Suor Anna Monia Alfieri, Legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, si è soffermata sul tema del pluralismo educativo, e sulla sua importanza per la salute del ...(ASI) In dieci anni la scuola paritaria ha perso oltre un quinto degli alunni, entrando in una crisi che sembra irreversibile, se non si interviene. Ma per suor Anna Monia Alfieri, intervistata da Tut ...