Il piano potrebbe non essere l' invasione di Gaza Onu | Cibo per 4-5 giorni | La diretta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nei raid aha ucciso Asma al-Mazini, capo del Consiglio della Shura di Hamas. In passato aveva trattato lo scambio di prigionieri con Israele. Missili anticarro di Hezbollah al confine tra Libano e Israele. Tajani: "Speriamo che oggi gli ostaggi italiani possano uscire dalla Striscia e arrivare in Egitto"

Attacchi Hezbollah contro l'insediamento di Metulla, l'esercito risponde. L'appello del sindaco: 'Lasciate la città'. L'altolà dell'Esercito agli Hezbollah.

Israele: 'Il piano potrebbe non essere l'invasione di Gaza' Agenzia ANSA

Israele: «Il piano potrebbe non essere l'invasione di Gaza ... ilmessaggero.it

