Il nuovo Zorro a Mediaset

(Di martedì 17 ottobre 2023)(da social di Prime Video Mexico) Don Diego de la Vega di giorno, l’eroe mascherato di notte: è, il celebre personaggio che, armato di spada e mantello nero, difende la gente comune lasciando il segno sui nemici sconfitti, la Z di. Protagonista di molteplici film e serie tv, la più celebre delle quali è quella prodotta dalla Disney nel 1957 con Guy Williams nei panni dell’eroe spavaldo, torna a ispirare una serie spagnola in streaming nei primi mesi del 2024. In Italia è stata acquistata da, che dovrebbe mandarla in onda su Canale 5. Presentata al Mipcom di Cannes, la serie in dieci puntate, prodotta da Secuoya Studios per Prime Video e distribuita da Mediawan Rights (gli stessi che distrubuiscono anche Vanina Guarrasi, prossimamente su Canale 5 con Giusy Buscemi), sarà ambientata nella ...