Il nesso tra Telegram e la diffusione di siti e app di scommesse illegali

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 17 ottobre 2023) A volte la crittografia end-to-end può anche trasformarsi in una sorta di arma a doppio taglio. Soprattutto se, come successo già in passato, per tutelare i propri utenti,fa fatica a comunicare alle autorità competenti i nominativi di chi, attraverso alcune conversazioni, dà prova di commettere o di tentare di commettere degli illeciti. Per questo motivo, alcuni intermediari – che fungevano da anello di congiunzione tra chi intendeva scommettere e le piattaforme dinon leciti per le normative italiane – utilizzavanoper le. E disi parla anche a proposito dell’inchiesta che sta coinvolgendo il calcio italiano. LEGGI ANCHE > Le piattaforme diusate (anche) dai calciatorie ...