Il meglio e il peggio di ieri 16 Ottobre al GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il 16è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La rubrica Ile ildi, come sempre, è pronta a mettere in evidenza i punti più salienti della serata, con particolare attenzione verso leora. I veri protagonisti sono stati Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Il loro rapporto si è concluso in modo imprevisto e non solo per il rifiuto di lei. Alla fine, infatti, l’inquilina ha preso una decisione drastica, che ha generato il caos sui social. Ci sono stati tre nuovi ingressi all’interno della Casa e Paolo Masella si è lasciato andare a una dichiarazione sentimentale. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del GF. Grande Fratello, ...