Il futuro del lavoro umano nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’americana Forrester Research nel suo recente report suldel(“Future of Jobs Forecast 2022”) stima che entro il 2040 verranno persi nell’area APAC (India, Cina, Corea del Sud, Australia e Giappone) ben sessantatré milioni di posti dia causa dei processi di automazione in corso. Goldman Sachs nel suo “The Potential large Effects of AI on Economic Growth” (2023) stima che nei prossimi dieci anni a causa(AI) e dell’automazione verranno a mancare (o saranno «degradati») trecento milioni di posti dia livello globale, senza che ciò sia connesso a una decrescita economica, anzi con un aumento del Prodotto interno lordo globale del sette per cento (quasi sette trilioni di dollari!). La Banca Wells Fargo, in uno studio del 2019, ha ...