Il fallimento annunciato della pista da bob di Cortina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) È il 1923. A Ronco, frazione did’Ampezzo, terminano i lavori di unada bob modernissima, dotata di tubazioni idriche interrate ricoperte d’erba e – in occasione delle Olimpiadi invernali del 1956 – raggi infrarossi dell’Agip per riscaldare le tribune. Un dedalo ghiacciato in mezzo ai boschi delle Dolomiti, ma anche un capolavoro di ingegneria accolto con entusiasmo. Nel 1928 l’impianto debutta in occasione dei Campionati mondiali universitari invernali, mentre nel 1936 è il turnoprima delle quattro ristrutturazioni. Una storia, quellasuccessivamente intitolata al bobbista Eugenio Monti (1928-2003), costellata da manifestazioni di altissimo livello e decessi durante le gare (Toni Pensperger nel 1966 e James Morgan nel 1981) e le riprese di pellicole cinematografiche ...