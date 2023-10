(Di martedì 17 ottobre 2023) In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, emerge la storia di Enrico Pegone, undel Liceo Bodoni di Saluzzo, che ha fatto dellail suo mezzo quotidiano per raggiungere la. L'articolo .

... attraverso un percorsole realtà aderenti a Onfoods hanno scelto di percorrere insieme". A dirlo Daniele Del Rio, presidente Fondazione Onfoods,Università degli studi di Parma, ...

Il docente che ogni giorno va a scuola in bicicletta: 36 km andata e ritorno, 12mila km in un anno Orizzonte Scuola

La storia di Marika, docente e modella: “Specializzata, ma senza cattedra. Ho speso 10mila euro in pochissimo tempo per la mia formazione, costi troppo elevati così viene meno la meritocrazia” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola

Il primo soccorso in caso di arresto cardiaco è "un gioco da ragazzi": si potrebbe sintetizzare così quanto raccomandato da un recente documento che riassume i dati della letteratura scientifica ...'La Fondazione Onfoods rappresenta uno dei partenariati del Pnrr, predisposto dal Governo italiano nell’ambito del programma Next generation EU, nello specifico per i fondi previsti per i progetti gre ...