Il Consiglio dei Ministri Approva una Manovra da 24 Miliardi di Euro | Meloni Soddisfatta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma - Ildeiha dato il via libera al disegno di legge di bilancio da 24di, un provvedimento che ha ottenuto l'zione della premier Giorgia. Laprevede misure significative che impatteranno su vari aspetti dell'economia e del benessere dei cittadini, rafforzando l'impegno del governo nel garantire un maggiore sostegno alle famiglie italiane. Il Cuneo di 100in Più al Mese per 14 Milioni di Italiani Una delle misure chiave dellaprevede un incremento del cuneo fiscale di 100al mese per circa 14 milioni di cittadini italiani. Questo aumento nel reddito mensile sarà applicato principalmente a redditi medio-bassi, con un taglio del cuneo fiscale del ...

Seduta poco mossa per le Borse europee, su cui domina una certa cautela in attesa di maggiore chiarezza sulla crisi in Medio Oriente e sui risultati delle trimestrali . Intanto, ieri ilMinistri italiano ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio: il testo completo non è ancora disponibile, ma sulla base del comunicato - stampa diffuso al termine del CdM la ...

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 16 ottobre 2023, alle ore 9.52, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il… Leggi ...